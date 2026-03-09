Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News! Mojtaba Khamenei Dipilih Sebagai Pemimpin Tertinggi Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |05:09 WIB
Breaking News! Mojtaba Khamenei Dipilih Sebagai Pemimpin Tertinggi Iran
Mojtaba Khamenei diumumkan terpilihnya sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. (Foto: IRINN)
JAKARTA – Mojtaba Khamenei, putra dari mendiang Ayatollah Ali Khamenei, telah dipilih oleh Majelis Pakar sebagai Pemimpin Tertinggi baru Iran, menurut laporan media Negeri Para Mullah. Terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai ayatollah baru diumumkan secara lantang oleh penyiar di televisi negara tersebut.

“Terlepas dari kondisi perang yang akut dan ancaman langsung musuh terhadap lembaga populer ini, serta terlepas dari pemboman kantor Sekretariat Majelis Pakar yang mengakibatkan gugurnya beberapa anggota staf dan tim keamanan, proses pemilihan dan pengangkatan kepemimpinan sistem Islam tidak terhenti sedetik pun,” demikian isi pengumuman tersebut, sebagaimana dilansir BBC.

Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dibunuh dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Pria berusia 56 tahun itu akan menjadi momok baru bagi AS dan Israel, yang telah memperingatkan akan menjadikan pemimpin tertinggi pengganti Khamenei sebagai sasaran pembunuhan.

 

