Analisis Telematika Wafatnya Pemimpin Iran dan Prediksi Perang

Penulis Dr KRMT Roy Suryo, MKes

Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen

SAAT berkunjung langsung ke Rumah Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi yang berlokasi di Jalan Madiun No 1 RT 2 /RW 4, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Kamis (5/3/2026), saya banyak mendapat permintaan untuk membuat Analisis Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika) tentang meninggalnya Pemimpin Spiritual Iran Ali Hosseini Khamenei (lahir 19/04/1939) akibat digempur Amerika pada 28 Februari 2026 minggu lalu. Selain bertemu langsung dan menyampaikan simpati berupa ucapan duka cita secara langsung ke Pak Dubes, saya juga berdoa di tempat yang sudah disediakan (samping buka dan foto almarhum), saya menuliskan pesan secara khusus pada selembar kertas ucapan yang juga sudah disiapkan untuk dimasukkan dalam kotak tertentu sekaligus menandatangani Papan "Wall of Signature" bersama para pengunjung dan tokoh-tokoh lainnya.

Saat diminta menuliskan analisis minggu lalu itu sebenarnya saya sempat menyatakan bahwa hal secara teknis tersebut pasti akan banyak yang menulis, apalagi konsentrasi masih kepada ijazah JkW yang secara telematika sudah dianalisis ilmiah dengan hasil 99,9% Palsu. Namun setelah diamati seminggu terakhir dalam pemberitaan sekaligus komentar para pakar yang disajikan berbagai media mainstream dan alternatif, sayangnya tidak banyak (bahkan bisa disebut "tidak ada"?) analisis telematika terkait hal tersebut. Oleh karenanya tanpa bermaksud beralih dari Kasus Ijazah Palsu yang sudah makin mengerucut apalagi pasca terbitnya buku JWP / Jokowi's White Paper yang di dalamnya secara ilmiah termuat fakta-fakta teknis sampai kesimpulan 99,9% palsu tersebut, maka analisis ini dibuat dengan mengedepankan teori-teori ilmiah dan prakteknya yang sudah terjadi sampai sekarang.

Pertama, peristiwa ini terjadi dengan latar belakang konflik Iran vs Israel–AS sejak 2024–2025 yang meningkat ketegangannya karena beberapa faktor strategis, antara lain program nuklir Iran, di mana terjadi pengayaan uranium di Iran hingga >60% (mendekati level senjata nuklir) dan ini membuat Israel menilai hampir mencapai "nuclear breakout capability". Kedua, ada faktor "Proksi regional", dimana Iran mendukung: Hizbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, Milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman yang kesemuanya membentuk “Axis of Resistance” melawan Israel yang 180° bertolak belakang berbeda.

Ketiga, sebenarnya sudah terjadi perang selama bertahun-tahun dengan Israel yang melakukan sabotase fasilitas nuklir Iran dan sebaliknya Iran melakukan serangan drone dan cyber attack. Konflik ini akhirnya meningkat menjadi serangan langsung antar negara pada 2025–2026. Puncaknya adalah dilakukannya Operasi Pembunuhan Ali Khamenei pada 28/02/2026 kemarin. Menurut berbagai laporan intelijen dan media internasional, operasi ini merupakan jenis "Decapitation strike" (serangan untuk memenggal kepemimpinan atau pamungkas). Secara detail, terjadi pada pukul 08.10 waktu Teheran dengan lokasi di kompleks kediaman almarhum, termasuk sejumlah pejabat militer Iran dengan total korban sekitar 6 pejabat tinggi Iran.