HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Serang Depot Minyak Iran, Kebakaran Hebat Landa Teheran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |08:29 WIB
Israel Serang Depot Minyak Iran, Kebakaran Hebat Landa Teheran
Israel Serang Depot Minyak Iran, Kebakaran Hebat Landa Teheran (Al Jazeera)
TEHERAN - Militer Israel menyerang depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan minyak di ibu Kota Iran, Teheran, pada Sabtu (7/3/2026) malam waktu setempat. 

Melansir Anadolu, Minggu (8/3/2026), serangan ini menandai pertama kalinya Israel menargetkan fasilitas tersebut sejak melancarkan serangan ke Iran pekan lalu bersama dengan AS.

Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengatakan telah memulai gelombang serangan baru yang menargetkan infrastruktur Iran di ibu kota.

Penyiar publik Israel, KAN, melaporkan Angkatan Udara Israel menargetkan depot penyimpanan minyak dan fasilitas pengolahan minyak di Teheran.

Sementara itu, kantor berita semi-resmi Iran, Mehr News Agency, melaporkan ledakan terdengar di Teheran setelah serangan tersebut.

