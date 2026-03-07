Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Musaffah 2 Meledak di Selat Hormuz, Kemlu: 3 WNI Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |17:45 WIB
Kapal Musaffah 2 Meledak di Selat Hormuz, Kemlu: 3 WNI Hilang
Tiga WNI hilang akibat Kapal Musaffah 2 meledak di Selat Hormuz (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat menerima laporan terkait insiden ledakan yang menimpa satu tug boat bernama Musaffah 2, berbendera Persatuan Emirat Arab (PEA), di Selat Hormuz, di antara perairan PEA dan Oman, pada Jumat 6 Maret 2026 pukul 02.00 dini hari waktu setempat.

Plt Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah mengatakan berdasarkan saksi mata, Musaffah 2 mengalami ledakan yang menyebabkan kapal terbakar dan tenggelam. 

"Hingga saat ini, otoritas di PEA dan Oman masih melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden ini," ungkap Heni, Sabtu (7/3/2026).

Heni memastikan perwakilan Indonesia segera berkoordinasi dengan otoritas PEA dan Oman, serta pihak perusahaan Safeen Prestige. "Berdasarkan informasi yang diterima, Musaffah 2 berawak total 7 personel berkewarganegaraan Indonesia, India, dan Filipina. Empat awak selamat, sedangkan tiga awak lainnya masih dalam proses pencarian," katanya.

Sementara itu, kata Heni, khusus kondisi awak terdapat empat WNI. Satu WNI selamat sedang mendapat perawatan luka bakar di rumah sakit di Kota Khasab, Oman. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205570/jusuf_kalla-Bmhz_large.jpg
AS-Israel Serang Iran, JK Sebut Board of Peace Perlu Dikoreksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/18/3205466/viral-9uS4_large.jpg
Tel Aviv Bak Neraka Usai Dihujani Rudal Balistik Iran, Api Berkobar di Sejumlah Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205356/pemerintah-wC9N_large.jpg
Perang Makin Membara, Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari Ini Secara Bertahap Lewat Azerbaijan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205075/rekaman_idf-jbN3_large.jpg
Pakar Pertahanan Ungkap Taktik Iran Kecoh Serangan Udara Israel, Pakai Lukisan Tanah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205048/mantan_presiden_iran-7kzC_large.jpg
Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dikabarkan Masih Hidup Usai Dirumorkan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205050/demokrat-Nkmi_large.jpg
AHY Ungkap Pesan SBY ke Prabowo Terkait Konflik AS-Israel dan Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement