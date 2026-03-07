Kapal Musaffah 2 Meledak di Selat Hormuz, Kemlu: 3 WNI Hilang

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat menerima laporan terkait insiden ledakan yang menimpa satu tug boat bernama Musaffah 2, berbendera Persatuan Emirat Arab (PEA), di Selat Hormuz, di antara perairan PEA dan Oman, pada Jumat 6 Maret 2026 pukul 02.00 dini hari waktu setempat.

Plt Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah mengatakan berdasarkan saksi mata, Musaffah 2 mengalami ledakan yang menyebabkan kapal terbakar dan tenggelam.

"Hingga saat ini, otoritas di PEA dan Oman masih melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden ini," ungkap Heni, Sabtu (7/3/2026).

Heni memastikan perwakilan Indonesia segera berkoordinasi dengan otoritas PEA dan Oman, serta pihak perusahaan Safeen Prestige. "Berdasarkan informasi yang diterima, Musaffah 2 berawak total 7 personel berkewarganegaraan Indonesia, India, dan Filipina. Empat awak selamat, sedangkan tiga awak lainnya masih dalam proses pencarian," katanya.

Sementara itu, kata Heni, khusus kondisi awak terdapat empat WNI. Satu WNI selamat sedang mendapat perawatan luka bakar di rumah sakit di Kota Khasab, Oman.