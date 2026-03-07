Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Kian Membara! Negara Teluk Akan Tarik Dana Triliunan Dolar, Ekonomi Global Hadapi Guncangan Besar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |13:09 WIB
JAKARTA – Perang Amerika-Israel dengan Iran tidak hanya berpotensi memicu gejolak politik di Timur Tengah, namun bisa berdampak pada ekonomi global. Selain risiko terhadap harga energi dunia, ketegangan militer juga dapat mengganggu arus investasi dan perdagangan internasional.

Diketahui, ribuan orang meninggal dunia akibat perang di Timur Tengah. Korban kebanyakan berasal dari Iran dan Lebanon.

Negara- negara kaya minyak di kawasan Teluk dikabarkan mempertimbangkan untuk meninjau kembali investasi besar mereka di luar negeri guna mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.

Laporan terbaru dari Financial Times dikutip, Sabtu (7/3/2026), menyebutkan bahwa perang yang semakin membara berpotensi menekan keuangan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.  

Konflik militer yang berkepanjangan berisiko meningkatkan pengeluaran negara, terutama untuk sektor pertahanan dan keamanan.

Selain itu gangguan terhadap jalur perdagangan dan energi di Timur Tengah juga dapat memengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas.

Sejumlah analis memperingatkan jika perang berlangsung lama, maka negara Teluk bisa menghadapi tekanan pada anggaran negara, meskipun mereka memiliki cadangan kekayaan yang sangat besar melalui dana kekayaan negara (sovereign wealth funds).

Investasi Global Bernilai Triliunan Dolar Selama dua dekade terakhir, negara-negara Teluk telah menjadi investor global utama.

 

Halaman:
1 2
      
