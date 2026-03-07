Awas! Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan pada Sabtu (7/3/2026).

Melansir laman BMKG, seluruh wilayah Jakarta diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.

Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi turun di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Di wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan diprakirakan mengguyur sebagian besar daerah. Misalnya di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok diprediksi mengalami hujan ringan.

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di wilayah Tangerang. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang berpotensi mengalami hujan ringan. Adapun hujan dengan intensitas sedang diprakirakan turun di Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.