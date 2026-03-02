Ramalan Cuaca, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Senin (2/3/2026), hujan ringan.

Di wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara di wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan juga berpotensi mengguyur Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.

Adapun untuk Kota Tangerang Selatan juga diprakirakan hujan ringan.

(Arief Setyadi )

