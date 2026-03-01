Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News : Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas Akibat Serangan AS-Israel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |09:02 WIB
Breaking News : Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas Akibat Serangan AS-Israel
Breaking News : Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas Akibat Serangan AS-Israel (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat. 

Melansir Al Jazeera, Minggu (1/3/2026), kantor berita Tasnim dan Fars mengonfirmasi kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Fars melaporkan pemerintah telah menyatakan 40 hari berkabung nasional menyusul kematian Khamenei.

Pemerintah juga mengumumkan tujuh hari libur nasional.

Sebelumnya, kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim dan Mehr melaporkan Ayatollah Ali Khamenei masih hidup dan memimpin perang. "Teguh dan mantap dalam memimpin medan perang," demikian laporan tersebut.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah meninggal setelah serangan gabungan Israel-AS terhadap Iran.

Trump menulis dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Khamenei yang berusia 86 tahun tewas dalam serangan gabungan AS-Israel, yang dimulai pada Sabtu (28/2/2026) pagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement