Breaking News : Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas Akibat Serangan AS-Israel

Breaking News : Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas Akibat Serangan AS-Israel (Reuters)

JAKARTA - Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat.

Melansir Al Jazeera, Minggu (1/3/2026), kantor berita Tasnim dan Fars mengonfirmasi kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Fars melaporkan pemerintah telah menyatakan 40 hari berkabung nasional menyusul kematian Khamenei.

Pemerintah juga mengumumkan tujuh hari libur nasional.

Sebelumnya, kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim dan Mehr melaporkan Ayatollah Ali Khamenei masih hidup dan memimpin perang. "Teguh dan mantap dalam memimpin medan perang," demikian laporan tersebut.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah meninggal setelah serangan gabungan Israel-AS terhadap Iran.

Trump menulis dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Khamenei yang berusia 86 tahun tewas dalam serangan gabungan AS-Israel, yang dimulai pada Sabtu (28/2/2026) pagi.