Media Iran Laporkan Khamenei Masih Hidup, Pimpin Perang Lawan AS-Israel (AP)

JAKARTA - Kantor berita Iran melaporkan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei masih hidup. Khamenei sedang memimpin perang terhadap Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Hal itu sebagaimana dilaporkan kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim dan Mehr. "Teguh dan mantap dalam memimpin medan perang," demikian laporan tersebut.

Hal ini bertentangan dengan laporan dari Reuters dan media Israel yang menyatakan bahwa Khamenei tewas hari ini dalam serangan udara AS-Israel.

Dari Teheran, Al Jazeera melaporkan sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari Teheran.



Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei masih hidup. Hal itu dilontarkan dalam sebuah wawancara dengan NBC News seperti dikutip Aljazeera, Sabtu (28/2/2026).