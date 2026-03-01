Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Balasan Iran Sebabkan Korban Jiwa di Israel, Puluhan Lainnya Terluka

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |07:14 WIB
Serangan Balasan Iran Sebabkan Korban Jiwa di Israel, Puluhan Lainnya Terluka
Serangan Balasan Iran Sebabkan Korban Jiwa di Israel, Puluhan Lainnya Terluka (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Iran menyatakan gelombangan serangan ketiga dan keempat menyasar sejumlah target, termasuk Pangkalan Angkatan Laut hingga Pangkalan Udara Israel. Serangan balasan Iran ini mengakibatkan korban jiwa di Israel. 

Melansir Al Jazeera, Minggu (1/3/2026), aparat hubungan masyarakat Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan, gelombang ketiga dan keempat serangan "balasan" terhadap posisi AS dan Israel sedang berlangsung.

Beberapa target, menurut pernyataan yang dimuat oleh kantor berita IRNA, antara lain Pangkalan Angkatan Laut Israel di pelabuhan Haifa, tempat berlabuh kapal perang rezim di Haifa, Pangkalan Udara Ramat David. 

"Kementerian Perang rezim di wilayah Hakriyat, pemukiman industri militer Beit HaShamash, dan pusat industri militer Shtud termasuk di antara target utama selama gelombang ketiga dan keempat,” demikian pernyataan IRGC.

Di sisi lain, saluran berita Israel Channel 12 melaporkan suara ledakan keras di Israel tengah setelah serangan rudal dari Iran.

