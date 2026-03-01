Trump Umumkan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas dalam Serangan AS-Israel

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah meninggal setelah serangan gabungan Israel-AS terhadap Iran.

1. Trump Umumkan Khamenei Tewas

Trump menulis dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Khamenei yang berusia 86 tahun tewas dalam serangan gabungan AS-Israel, yang dimulai pada Sabtu (28/2/2026) pagi.

“Dia tidak dapat menghindari Sistem Intelijen dan Pelacakan Canggih kami dan, bekerja sama erat dengan Israel, tidak ada yang dapat dia, atau para pemimpin lain yang telah tewas bersamanya, lakukan,” tulis presiden AS tersebut, melansir Al Jazeera, Minggu (1/3/2026).

“Ini adalah kesempatan terbesar bagi rakyat Iran untuk merebut kembali negara mereka,” katanya.

“Semoga, IRGC [Korps Garda Revolusi Islam] dan Kepolisian akan bergabung secara damai dengan para Patriot Iran,” kata Trump.