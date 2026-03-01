Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Umumkan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas dalam Serangan AS-Israel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |05:50 WIB
Trump Umumkan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas dalam Serangan AS-Israel
Trump Umumkan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas dalam Serangan AS-Israel (Dok Anadolu)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah meninggal setelah serangan gabungan Israel-AS terhadap Iran.

1. Trump Umumkan Khamenei Tewas

Trump menulis dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Khamenei yang berusia 86 tahun tewas dalam serangan gabungan AS-Israel, yang dimulai pada Sabtu (28/2/2026) pagi.

“Dia tidak dapat menghindari Sistem Intelijen dan Pelacakan Canggih kami dan, bekerja sama erat dengan Israel, tidak ada yang dapat dia, atau para pemimpin lain yang telah tewas bersamanya, lakukan,” tulis presiden AS tersebut, melansir Al Jazeera, Minggu (1/3/2026).

“Ini adalah kesempatan terbesar bagi rakyat Iran untuk merebut kembali negara mereka,” katanya. 

“Semoga, IRGC [Korps Garda Revolusi Islam] dan Kepolisian akan bergabung secara damai dengan para Patriot Iran,” kata Trump.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204307//sekolah_di_iran_dibom_israel-5jBM_large.jpg
201 Warga Tewas dan 747 Terluka Akibat Serangan AS-Israel ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204281//iran-Owrn_large.jpg
Menlu Iran Pastikan Khamenei Masih Hidup di Tengah Serangan AS-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204286//perang-ER6m_large.jpg
Rusia Peringatkan AS-Israel: Situs Nuklir di Iran Tak Boleh Jadi Target Serangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204287//perang-okTv_large.jpg
Sekolah Dibombardir Israel Tewaskan Puluhan Orang, Iran: Tak Akan Dibiarkan Tanpa Balasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204300//iran-r4og_large.jpg
Menhan Iran dan Komandan IRGC Dikabarkan Tewas dalam Serangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204278//perang_iran-PjT0_large.jpg
UEA Kutuk Keras Serangan Rudal Iran Targetkan Wilayahnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement