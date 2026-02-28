Perang Berkecamuk, Ini Perbandingan Kekuatan Militer AS vs Iran

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) bergabung dengan Israel untuk melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu (28/2/2026). Negara tersebut berselisih sejak Revolusi Islam 1979. Bahkan, sebelum serangan ini, dalam beberapa pekan terakhir, AS telah memindahkan kekuatan tempur dalam jumlah besar ke kawasan tersebut, termasuk kapal induk, meskipun sekutu regional terus melakukan upaya skala penuh untuk de-eskalasi.

AS merupakan Negara adidaya dengan kekuatan tempurnya. Namun, Iran juga tidak bisa dipandang remeh dengan pengalamannya dalam berperang. Melansir Mint, berikut adalah perbandingan kekuatan antara AS dan Iran:

- Peringkat Militer

Menurut Global Firepower Rankings 2026, AS memiliki militer paling kuat di dunia. Di sisi lain, Iran menempati peringkat ke-16.

- Prajurit Aktif