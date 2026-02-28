Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Houthi Akan Lanjutkan Serangan di Laut Merah Setelah Israel dan AS Bombardir Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |16:16 WIB
Houthi Akan Lanjutkan Serangan di Laut Merah Setelah Israel dan AS Bombardir Iran
Ilustrasi.
JAKARTA — Kelompok Houthi di Yaman memutuskan untuk melanjutkan serangan rudal dan drone terhadap jalur pelayaran serta Israel, menyusul serangan rezim Zionis Tel Aviv terhadap Iran, menurut dua pejabat kelompok tersebut. Langkah ini, yang belum diumumkan secara resmi oleh pimpinan Houthi, diambil sebagai bentuk dukungan terhadap Iran.

Salah satu pejabat mengatakan serangan pertama Houthi dapat terjadi paling cepat "malam ini."

Houthi sebelumnya telah menghentikan serangan mereka terhadap jalur pelayaran sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang juga menghentikan serangan AS terhadap Houthi. Mereka juga menghentikan serangan terhadap Israel setelah gencatan senjata Oktober yang menghentikan pertempuran besar di Gaza.

Namun, setelah serangan terbaru Israel dan AS terhadap Iran, Houthi — yang didukung kuat oleh Teheran — tampaknya akan kembali melanjutkan aksinya di jalur-jalur pelayaran sekitar Yaman, terutama di Laut Merah.

 

