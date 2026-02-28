Unik! Shalat Subuh di Masjid Ini Berhadiah AC hingga Umroh

LABUHANBATU – Program unik digelar pengurus Masjid Replika Ka'bah Daarul SEP yang berlokasi di Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, selama bulan suci Ramadhan.

Melalui program tersebut, para jamaah yang rutin melaksanakan salat Subuh berjamaah berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik, mulai dari sepeda, televisi, mesin cuci, air conditioner (AC), hingga tiga tiket umroh gratis ke Tanah Suci.

Program ini dirancang untuk meningkatkan semangat ibadah masyarakat, khususnya dalam membiasakan salat Subuh berjamaah selama Ramadhan.

Kehadiran Dicatat, Diundi Secara Terbuka

Setiap jamaah yang hadir salat Subuh akan dicatat oleh panitia. Nama-nama tersebut kemudian akan diikutsertakan dalam pengundian untuk menentukan pemenang hadiah.

Bendahara BKM Replika Ka’bah Daarul SEP, Dedi Irawan, mengatakan tujuan utama kegiatan ini bukan semata-mata pemberian hadiah, melainkan membangun kebiasaan ibadah berjamaah di tengah masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terbiasa salat berjamaah, terutama di waktu Subuh. Hadiah ini hanya bentuk motivasi,” ujarnya.