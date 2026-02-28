Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Unik! Shalat Subuh di Masjid Ini Berhadiah AC hingga Umroh

Randi Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |02:10 WIB
Unik! Shalat Subuh di Masjid Ini Berhadiah AC hingga Umroh
Masjid Replika Kakbah di Sumut (foto: dok ist)
A
A
A

LABUHANBATU – Program unik digelar pengurus Masjid Replika Ka'bah Daarul SEP yang berlokasi di Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, selama bulan suci Ramadhan.

Melalui program tersebut, para jamaah yang rutin melaksanakan salat Subuh berjamaah berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik, mulai dari sepeda, televisi, mesin cuci, air conditioner (AC), hingga tiga tiket umroh gratis ke Tanah Suci.

Program ini dirancang untuk meningkatkan semangat ibadah masyarakat, khususnya dalam membiasakan salat Subuh berjamaah selama Ramadhan.

Kehadiran Dicatat, Diundi Secara Terbuka

Setiap jamaah yang hadir salat Subuh akan dicatat oleh panitia. Nama-nama tersebut kemudian akan diikutsertakan dalam pengundian untuk menentukan pemenang hadiah.

Bendahara BKM Replika Ka’bah Daarul SEP, Dedi Irawan, mengatakan tujuan utama kegiatan ini bukan semata-mata pemberian hadiah, melainkan membangun kebiasaan ibadah berjamaah di tengah masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terbiasa salat berjamaah, terutama di waktu Subuh. Hadiah ini hanya bentuk motivasi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
masjid Bulan Ramadhan ramadhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/38/3203955//toprak_razgatlioglu-nHJ5_large.jpg
Kisah Rookie MotoGP Toprak Razgatlioglu, Bertarung Lawan Cuaca Thailand di Tengah Kewajiban Puasa Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3204100//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-e6NR_large.jpg
Jakarta Festive Wonder, 101 Pusat Perbelanjaan Bakal Gelar Diskon Besar-besaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/482/3204034//sakit_perut-htvF_large.jpg
5 Cara Mengatasi Sakit Perut Usai Buka Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204085//pemerintah-4eOn_large.jpg
Ramadhan 2026, Kemenag Gandeng TNI AD Perkuat Ketahanan Sosial Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/629/3204000//fairuz-WfMC_large.jpg
Bentuk Karakter Anak, Fairuz A Rafiq dan Sony Septian Terapkan ‘Rapor Ramadhan’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/330/3203991//sholat-Ir4K_large.jpg
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement