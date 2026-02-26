Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahasiswa UIN Suska Bacok Temannya Jelang Skripsi, Begini Kondisi Korban

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |16:30 WIB
Mahasiswa UIN Suska Bacok Temannya Jelang Skripsi, Begini Kondisi Korban
Kasus penyerangan mahasiswi (foto: freepik)
JAKARTA - Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska), Faradila (23) mengalami sejumlah luka usai dibacok temannya berinsial R (21) menjelang sidang skripsi. 

"Korban mengalami luka-luka di bagian kepala, kemudian di bagian punggung dan di lengan," kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pandra Zahwani Arsyad kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Pandra menyebut, pelaku yang sudah mengenal korban itu datang ke kampus dengan niatan melukai korban, dan sudah menyiapkan senjata tajam berupa parang sebelumnya.

Ia menyebut pelaku langsung mencari korban setibanya di kampus dan melakukan pembacokan. Akibat aksinya itu, korban mengalami tiga luka sayatan dan tusukan di daerah kepala, punggung dan lengan.

"Saudara R ini membawa parang ya, senjata tajam berupa parang itu yang langsung menghampiri korban atas nama Farah," ujarnya. 

 

