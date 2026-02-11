Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Soroti Kemampuan Baca Alquran Mahasiswa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |21:26 WIB
Kemenag Soroti Kemampuan Baca Alquran Mahasiswa
Kemenag Soroti Kemampuan Baca Alquran Mahasiswa
A
A
A

JAKARTA –Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menekankan pentingnya transformasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk mencetak lulusan berkualitas yang mampu berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

"Pendidikan tinggi keagamaan Islam harus unggul secara akademik, bereputasi global, dan relevan dengan tantangan zaman, termasuk digitalisasi dan moderasi beragama,"ujar Dirjen Pendidikan Islam, Amien Suyitno, dalam Rapat Koordinasi PTIK, di Jakarta, dikutip, Rabu (11/2/2026).

Amien juga  menegaskan bahwa program ma’hadisasi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) menjadi agenda strategis nasional.

“Ma’hadisasi bukan sekadar membangun asrama mahasiswa, tetapi membangun Ma’had al-Jamiah yang sesungguhnya, dengan tata kelola pesantren, kurikulum kepesantrenan, dan sistem pembinaan karakter yang terstruktur,” ucapnya.

Setiap PTKIN kata dia harus memiliki Ma’had al-Jamiah yang dikelola dengan baik, bukan kos-kosan yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal mahasiswa.

Menurutnya, kebijakan ma’hadisasi dilatarbelakangi oleh tantangan serius kualitas input mahasiswa PTKIN, khususnya terkait literasi dasar keislaman seperti kemampuan baca Alquran.

“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan di hilir. Harus ditata dari hulu. Ma’had menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas akademik dan karakter mahasiswa sejak awal,” tegasnya.

Amien menambahkan, tanggung jawab peningkatan mutu lulusan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari peran PTKIN sebagai produsen utama tenaga pendidik dan akademisi Islam di Indonesia.

 

Halaman:
1 2 3
      
