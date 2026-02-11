Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tegas! Mensos Larang Rumah Sakit Tolak Pasien karena BPJS-PBI Tidak Aktif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |17:53 WIB
Tegas! Mensos Larang Rumah Sakit Tolak Pasien karena BPJS-PBI Tidak Aktif
Tegas! Mensos Larang Rumah Sakit Tolak Pasien karena BPJS-PBI Tidak Aktif
A
A


JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf meminta agar fasilitas kesehatan rumah sakit tidak menolak pasien apabila ada pasien yang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak aktif.

"Saya sampaikan tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu, prinsipnya itu dulu," kata Saifullah Yusuf kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (11/2/2026).

Gus Ipul -- panggilan akrabnya--menegaskan, fasilitas kesehatan wajib melayani seluruh pasien yang datang. Menurutnya, apabila ada masalah pembiayaan masa hal itu bisa dibicarakan.

"Tidak boleh rumah sakit menolak pasien karena rumah sakit wajib melayani seluruh pasien yang datang ke fasilitas kesehatan. Soal biaya kita bisa bicarakan," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa adanya penonaktifan pada kepesertaan BPJS-PBI seharusnya tidak mengganggu layanan kesehatan. Sebab menurutnya, ada proses reaktivasi terhadap penerima bantuan iurannya yang dinonaktifkan.

 

