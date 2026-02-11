Breaking News! Pesawat Smart Air Ditembak di Bandara Koroway Batu, 2 Pilot Dikabarkan Tewas

JAKARTA - Pesawat PK-SNR milik PT. Smart Air Aviation rute Tanah Merah - Danawage/Koroway Batu diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Penembakan itu terjadi di Bandara Koroway Batu, Papua. Dalam peristiwa itu dikabarkan dua orang Pilot meninggal dunia.

"Iya," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (11/2/2026).

Ia menyebut, Polda Papua dan personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 sedang Konsolidasi untuk erespons peristiwa tersebut.

"Diharapkan bisa segera tiba di lokasi secepatnya menyesuaikan tantangan kondisi geografis dan aksesnya," pungkasnya.

(Awaludin)