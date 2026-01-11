Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Puluhan Ribu Orang Berdemonstrasi di Minneapolis, Protes Penembakan Mematikan oleh ICE

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |10:37 WIB
Puluhan Ribu Orang Berdemonstrasi di Minneapolis, Protes Penembakan Mematikan oleh ICE
Puluhan ribu orang berdemonstrasi di Minneapolis memprotes penembakan oleh agen ICE. (Foto: X)
A
A
A

MINNEAPOLIS - Puluhan ribu orang berunjuk rasa di Minneapolis, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, (10/1/2026) untuk mengecam penembakan fatal terhadap seorang wanita oleh seorang agen imigrasi AS. Unjuk rasa ini merupakan bagian bagian dari lebih dari 1.000 demonstrasi yang direncanakan di seluruh negeri akhir pekan ini untuk menentang upaya deportasi pemerintah federal.

Jumlah peserta demonstrasi yang sangat besar di Minneapolis, dimana unjuk rasa digelra di tengah cuaca dingin, menekankan dampak dari penembakan fatal terhadap Renee Good, (37), oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) pada Rabu, (7/1/2026) terhadap warga. Penembakan itu memicu protes di kota-kota besar dan beberapa kota kecil.

Dipimpin oleh tim penari asli Meksiko, para demonstran di Minneapolis, yang memiliki populasi metropolitan 3,8 juta jiwa, berbaris menuju jalan perumahan tempat Good ditembak di dalam mobilnya.

Kerumunan yang riuh, yang menurut perkiraan Departemen Kepolisian Minneapolis berjumlah puluhan ribu, meneriakkan nama Good dan slogan-slogan seperti “Hapus ICE” dan “Tidak ada keadilan, tidak ada perdamaian — singkirkan ICE dari jalanan kita.”

Para pejabat Minnesota menyebut penembakan itu tidak dapat dibenarkan, merujuk pada video yang diambil oleh warga sekitar yang menurut mereka menunjukkan kendaraan Good berbelok menjauh dari agen tersebut saat ia menembak. Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang mengawasi ICE, mempertahankan bahwa agen tersebut bertindak membela diri karena Good, seorang sukarelawan dalam jaringan komunitas yang memantau dan merekam operasi ICE di Minneapolis, mengemudi ke arah agen yang kemudian menembaknya, setelah agen lain mendekati sisi pengemudi dan menyuruhnya keluar dari mobil.

 

      
