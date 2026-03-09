Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Iran Guncang Dunia, Hegemoni AS di Timur Tengah Mulai Memudar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |17:11 WIB
Perang Iran Guncang Dunia, Hegemoni AS di Timur Tengah Mulai Memudar
Perang Iran Guncang Dunia, Hegemoni AS di Timur Tengah Mulai Memudar
A
A
A

JAKARTA –  Perang Amerika Serikat (AS) Israel versus Iran semakin memanas. Ribuan orang telah menjadi korban. Dominasi AS dalam sistem dunia saat ini menjadi sorotan serius.

“Hegemoni Amerika tidak hilang sepenuhnya, tetapi sedang mengalami penurunan dan akan bertransformasi dalam sistem multipolar, di mana beberapa kekuatan global baru akan hadir berdampingan,” ujar Ketua Umum GKB-NU Hery Haryanto Azumi dalam diskusi geopolitik, Forum Arus Dunia bersama GKB-NU dikutip, Senin (9/3/2026).

Hery menjelaskan bahwa dominasi Amerika Serikat mencapai puncaknya setelah Perang Dunia II. Saat banyak negara besar mengalami kehancuran ekonomi dan industri akibat perang, Amerika muncul sebagai satu-satunya kekuatan dengan kapasitas ekonomi dan industri yang relatif utuh.

Keunggulan tersebut menjadikan Amerika sebagai aktor utama dalam pembentukan tatanan dunia baru pasca Konferensi Yalta 1945, bersama Uni Soviet. Dalam pembagian pengaruh global saat itu, Uni Soviet menguasai sekitar sepertiga dunia, sementara wilayah lainnya berada di bawah pengaruh Amerika Serikat.

Saat itu, Amerika meluncurkan Marshall Plan, program rekonstruksi besar-besaran untuk memulihkan ekonomi 16 negara Eropa Barat. Kebijakan serupa juga diterapkan di Asia Timur, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.

Menurut Hery, sejak akhir Perang Dunia II, geopolitik global telah melewati tiga fase utama. Pertama, periode 1945–1970, ketika Amerika Serikat berada pada puncak hegemoni global.

Kedua, fase 1970–2001, ketika dominasi tersebut mulai melemah dan Washington berupaya menunda dampak penurunan pengaruhnya.

Ketiga, sejak 2001 hingga sekarang, ketika Amerika mencoba memulihkan posisinya melalui kebijakan yang cenderung unilateral, namun justru mempercepat erosi kepemimpinannya di panggung dunia.

diskusi publik

“Kebiasaan bertindak unilateral membuat Amerika semakin terisolasi dan kehilangan peluang besar untuk memimpin dunia secara kolaboratif setelah runtuhnya Uni Soviet,” kata mantan Ketua Umum PMII ini.

Menurut Hery, fokus Washington pada agenda keamanan global membuka ruang bagi kebangkitan kekuatan lain, terutama China.

Momentum penting kebangkitan Beijing terjadi ketika China resmi bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 11 Desember 2001. Sejak saat itu, negeri tersebut perlahan memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitiknya secara global.

Dia mengutip buku The Hundred-Year Marathon karya mantan pejabat pertahanan Amerika, Michael Pillsbury, yang menjelaskan strategi jangka panjang China untuk menyaingi dominasi Amerika melalui langkah bertahap lintas generasi.

 

