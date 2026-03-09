Israel Ancam Bunuh Pemimpin Tertinggi Baru Iran

JAKARTA – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengancam akan membunuh siapa pun yang menggantikan Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas sebagai pemimpin tertinggi Iran. Ancaman ini disampaikan beberapa saat sebelum Majelis Pakar Iran memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang baru.

Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa pejabat senior Iran lainnya tewas dalam gelombang pertama serangan udara Amerika Serikat (AS)-Israel yang diluncurkan pada 28 Februari. Setelah seminggu melakukan musyawarah, Majelis Pakar, sebuah badan ulama yang bertugas menyeleksi dan memilih pemimpin tertinggi baru, mengumumkan pada Senin (9/3/2026) bahwa putra Khamenei, Mojtaba, telah dipilih untuk menggantikannya.

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun Farsi IDF beberapa jam sebelum Majelis mengumumkan keputusannya, tentara Israel mengeluarkan "peringatan" kepada para anggotanya.

"Tangan Negara Israel akan terus mengejar setiap pengganti dan setiap orang yang terlibat dalam pengangkatannya," kata IDF, sebagaimana dilansir RT. Pernyataan itu menambahkan bahwa mereka "tidak akan ragu untuk menargetkan" para ulama yang menghadiri pertemuan Majelis.