HOME NEWS INTERNATIONAL

Rekaman Video Buktikan Rudal AS Serang Sekolah Dasar Putri Minab, Tewaskan 170 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |10:32 WIB
Rekaman Video Buktikan Rudal AS Serang Sekolah Dasar Putri Minab, Tewaskan 170 Orang
Rekaman video menunjukkan rudal Tomahawk AS digunakan dalam serangan di Minab. (foto: X)
JAKARTA – Sebuah rekaman video baru menjadi bukti bahwa Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas serangan rudal yang menghantam sekolah dasar perempuan di Minab, Iran. Serangan yang terjadi pada 28 Februari itu menewaskan lebih dari 170 orang, yang sebagian besar siswi sekolah.

Media investigasi yang berbasis di Belanda, Bellingcat, pada Minggu (8/3/2026) melaporkan bahwa rekaman video menunjukkan rudal Tomahawk AS menghantam fasilitas Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di kota Minab, Iran selatan. Laporan ini semakin menguatkan analisis penyelidik yang menunjukkan AS bertanggung jawab atas serangan terhadap sekolah perempuan tersebut.

Bellingcat melacak lokasi rekaman yang dirilis oleh Kantor Berita Mehr Iran yang menunjukkan dampak Tomahawk dan mengatakan asap sudah terlihat mengepul dari sekolah terdekat, tempat lebih dari 170 orang dilaporkan tewas.

Kelompok tersebut mencatat bahwa AS adalah satu-satunya pihak dalam konflik yang diketahui memiliki rudal semacam itu, karena Israel tidak memilikinya.

 

      
