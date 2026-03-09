Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor di TPST Bantargebang, Pemprov DKI Aktifkan Operasi Tanggap Darurat

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |00:30 WIB
Longsor di TPST Bantargebang, Pemprov DKI Aktifkan Operasi Tanggap Darurat
Longsor di TPST Bantargebang (foto: DLH DKI)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bergerak cepat mengaktifkan Operasi Tanggap Darurat, menyusul peristiwa longsor yang terjadi di area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Minggu (8/3/2026).

Langkah cepat dan terkoordinasi langsung dilakukan untuk memastikan keselamatan petugas di lapangan, penanganan korban, serta stabilisasi area terdampak agar pelayanan pengelolaan sampah dapat segera dipulihkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menegaskan, sejak laporan kejadian diterima, DLH langsung mengerahkan tim dan mengoordinasikan operasi penanganan bersama lintas instansi.

Tim gabungan yang terlibat antara lain Yon Armed 7/155 GS Kodam Jaya, BPBD DKI Jakarta, BPBD Kota Bekasi, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Polsek Bantargebang, serta Koramil 05/Bantargebang. Asep Kuswanto juga memimpin langsung operasi tanggap darurat di lokasi.

“Begitu kejadian dilaporkan, kami langsung mengaktifkan operasi tanggap darurat. Prioritas utama adalah keselamatan petugas, penanganan korban, serta percepatan evakuasi kendaraan yang tertimbun longsoran,” ujar Asep.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TPST TPST Bantargebang Longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205975//longsor_bantargebang-9zlh_large.jpg
Update Korban Longsor TPST Bantargebang: 6 Tewas, 6 Selamat, 1 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205892//viral-Xfsb_large.jpg
Pramono Tutup Sementara Jalur 4A TPST Bantargebang Imbas Longsor Gunung Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205881//viral-aF62_large.jpg
Korban Tewas Longsor Gunung Sampah Bantargebang Jadi 5 Orang, 4 Warga Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205871//longsor_sampah-yPYh_large.jpg
Gunung Sampah Bantargebang Longsor, Menteri LH Bakal Pidanakan Pengelola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205864//pramono-9R2g_large.jpg
Pramono: Longsor Gunung Sampah Bantargebang Akibat Hujan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205845//longsor-UWrl_large.jpg
Update Longsor Gunungan Sampah di Bantargebang, 5 Orang Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement