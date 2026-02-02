57 Korban Longsor Bandung Barat Teridentifikasi, BNPB Serahkan Jenazah ke Keluarga

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, bahwa 57 korban meninggal dunia akibat longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, telah berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi korban dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI).

"Seluruh jenazah yang telah teridentifikasi telah diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin (2/2/2026).

Abdul menyampaikan, tim gabungan telah mengirimkan 74 kantong jenazah untuk proses identifikasi hingga Minggu (1/2/2026) pukul 16.00 WIB. Dari jumlah tersebut, 57 jenazah telah rampung diidentifikasi.

“Dari jumlah tersebut, 17 kantong jenazah masih dalam tahap identifikasi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Abdul menyampaikan operasi pencarian dan pertolongan kembali dilanjutkan pada pagi hari ini mulai pukul 08.00 WIB. Tim SAR gabungan menambah pengerahan alat berat guna memperluas area pencarian terhadap enam orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang.

“Sedikitnya 18 unit alat berat dikerahkan dalam operasi pencarian tersebut,” ucapnya.