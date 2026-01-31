Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hari ke-9 Operasi SAR, Lima Body Part Kembali Ditemukan di Longsor Cisarua

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |14:24 WIB
Hari ke-9 Operasi SAR, Lima Body Part Kembali Ditemukan di Longsor Cisarua
Longsor Cisarua Bandung Barat (Foto: BNPB)
JAKARTA - Tim SAR Gabungan kembali menemukan lima body part pada operasi pencarian hari ke-9 korban bencana tanah longsor di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, mengatakan temuan tersebut membuat total body part yang berhasil dievakuasi hingga Sabtu siang mencapai 65 bagian, yang diperkirakan berasal dari sekitar 15 korban jiwa.

“Hingga pukul 11.32 WIB, Tim SAR Gabungan menemukan lima body part. Dengan demikian, total temuan sampai 31 Januari 2026 pukul 11.32 WIB sebanyak 65 body part, yang diperkirakan berasal dari kurang lebih 15 korban,” ujar Ade kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026).

Ade menjelaskan, lima body part terbaru ditemukan di beberapa titik, yakni Worksite B2, Worksite A1, dan Worksite A2. Sementara itu, berdasarkan data DVI hingga Jumat (30/1/2026) pukul 22.00 WIB, sebanyak 49 dari 50 body part telah teridentifikasi, dan 10 body part lainnya masih dalam proses identifikasi.

 

