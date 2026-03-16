Mudik Motor Bareng Anak, Pemudik Ini Pasang Pesan: Klakson Dua Kali Kalau Saya Ngantuk

JAKARTA - Sejumlah pemudik memilih menggunakan sepeda motor untuk pulang kampung saat Lebaran. Salah satunya Sudarmono, warga Tangerang, yang tengah melakukan perjalanan menuju Brebes, Jawa Tengah. Sudarmono mengaku sudah beberapa kali mudik menggunakan sepeda motor.

Saat ditemui di Jalan Arteri Cirebon, Sudarmono menceritakan pengalaman perjalanan mudiknya kali ini yang terasa berbeda. Pasalnya, ia baru pertama kali membawa anak kecil dalam perjalanan jauh tersebut.

“Kalau naik motor sebenarnya sudah sering, cuma kalau bawa anak kecil baru pertama kali ini,” ujar Sudarmono saat ditemui, Senin (16/3/2026).

Ia mengatakan, salah satu alasan memilih mudik menggunakan motor adalah agar memiliki kendaraan yang bisa digunakan selama berada di kampung halaman. Menurutnya, jika tidak membawa motor sendiri, kendaraan yang tersedia di rumah sering kali harus digunakan bersama dengan anggota keluarga lainnya.

“Di kampung memang ada motor, tapi kalau dipakai bareng-bareng biasanya rebutan. Jadi mau tidak mau bawa motor sendiri,” katanya.