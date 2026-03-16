Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mudik Motor Bareng Anak, Pemudik Ini Pasang Pesan: Klakson Dua Kali Kalau Saya Ngantuk

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |21:48 WIB
Pesan pemudik Tangerang-Brebes (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pemudik memilih menggunakan sepeda motor untuk pulang kampung saat Lebaran. Salah satunya Sudarmono, warga Tangerang, yang tengah melakukan perjalanan menuju Brebes, Jawa Tengah. Sudarmono mengaku sudah beberapa kali mudik menggunakan sepeda motor.

Saat ditemui di Jalan Arteri Cirebon, Sudarmono menceritakan pengalaman perjalanan mudiknya kali ini yang terasa berbeda. Pasalnya, ia baru pertama kali membawa anak kecil dalam perjalanan jauh tersebut.

“Kalau naik motor sebenarnya sudah sering, cuma kalau bawa anak kecil baru pertama kali ini,” ujar Sudarmono saat ditemui, Senin (16/3/2026).

Ia mengatakan, salah satu alasan memilih mudik menggunakan motor adalah agar memiliki kendaraan yang bisa digunakan selama berada di kampung halaman. Menurutnya, jika tidak membawa motor sendiri, kendaraan yang tersedia di rumah sering kali harus digunakan bersama dengan anggota keluarga lainnya.

“Di kampung memang ada motor, tapi kalau dipakai bareng-bareng biasanya rebutan. Jadi mau tidak mau bawa motor sendiri,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement