Kapolri Tinjau Tol Kalikangkung, Pastikan Pelayanan dan Rekayasa Lalin Optimal Hadapi Mudik

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan arus mudik Lebaran di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, Senin (16/3/2026).

Dalam pengecekan tersebut, Sigit memastikan Polri bersama seluruh pemangku kepentingan akan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

“Ini adalah salah satu titik yang menjadi perhatian dalam pelayanan arus mudik, khususnya karena menjadi pintu masuk masyarakat ke wilayah Jawa Tengah setelah diberlakukannya rekayasa lalu lintas,” kata Sigit di Tol Kalikangkung.

Menurutnya, titik tersebut menjadi lokasi yang cukup sentral dalam pengelolaan arus kendaraan selama masa mudik Lebaran.

Sigit menjelaskan, seluruh stakeholder terkait telah melaporkan kesiapan dalam pengamanan serta pelayanan bagi para pemudik.

Ia menambahkan, salah satu fokus utama yang dipersiapkan adalah kebijakan rekayasa lalu lintas (lalin), mulai dari sistem ganjil genap hingga penerapan one way skala nasional.