Kapolri: Presiden Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Buruh di Tengah Ketidakpastian Global

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap peran dan kerja keras Presiden Prabowo Subianto, dalam menghadapi situasi konflik global yang berdampak ke dalam negeri. Salah satunya soal hubungan industrial yang menyangkut para buruh di Indonesia.

"Hal-hal lain tentunya saya selalu ingatkan pada rekan-rekan bahwa memang kondisi global saat ini sedang sangat berat dan ini juga berdampak kepada kondisi dalam negeri. Dan tentunya mau tidak mau ini juga akan berdampak kepada situasi hubungan industrial, situasi yang terkait dengan masalah-masalah yang menyangkut buruh," kata Sigit saat menghadiri acara Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Lebih dalam, Sigit menegaskan, Prabowo beserta Pemerintah terus berusaha untuk bekerja keras agar upaya yang dilakukan selama ini terkait membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain untuk bisa menarik investasi di Indonesia.

"Ini betul-betul bisa berjalan sehingga kemudian walaupun kita dihadapkan dengan situasi global Indonesia bisa bertahan," ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan, Indonesia memiliki modal sumber daya alam yang sangat luar biasa. Menurutnya, hal itu harus bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

"Kita harapkan hilirisasi, industrialisasi bisa tumbuh dan para pekerja-pekerja kita juga bisa kita tingkatkan kemampuannya sehingga kemudian kita memiliki daya saing dengan negara lain. Lita sudah memiliki modal dan modal ini kalau betul-betul kita perhatikan, kita garap secara serius tentunya walaupun situasi global saat ini sedang seperti ini kita harapkan Indonesia terus bisa bertumbuh. Itu harapan kita," papar Sigit.