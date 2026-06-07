Kelakar Kapolri di Kongres Buruh: Selesai Jadi Polisi, Saya Mau Jadi Aktivis

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkelakar ingin menjadi seorang aktivis setelah resmi pensiun. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Minggu (7/6/2026).

Mulanya, Sigit mengaku senang bisa hadir dalam acara yang digelar organisasi buruh yang dikenal vokal dalam menyampaikan kritik.

"Hari ini saya merasa sangat senang berhadapan dengan buruh yang katanya terkenal paling keras. Bener nggak? Jadi baru kali ini saya dengar yel-yelnya mantap," kata Sigit.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung sejumlah pimpinan buruh yang kini bergabung dalam pemerintahan. Salah satunya adalah Jumhur Hidayat yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

"Memang terjadi perubahan, aktivis-aktivis saat ini rata-rata kemudian menjadi pimpinan-pimpinan di kabinet. Selamat Pak," ujar Sigit.