Kisah Haru Anak Buruh Serabutan Dilantik Prabowo Jadi Perwira TNI di Istana

JAKARTA - Momen haru mewarnai Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Salah satunya datang dari keluarga Wagiyantoro, seorang buruh serabutan yang sesekali bekerja sebagai kuli bangunan, yang mengantarkan putranya menjadi perwira TNI.

Dengan penuh rasa syukur, Wagiyantoro mengaku tak pernah membayangkan putranya, Rizky, dapat mencapai titik tersebut. Pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, itu mengatakan dirinya hanya bekerja serabutan demi menghidupi keluarga.

"Nama saya Wagiyantoro, saya berasal dari Kota Cepu, Kabupaten Blora. Ini anak saya. Saya hanya berprofesi sebagai buruh serabutan, kadang kuli bangunan. Alhamdulillah rezeki anak saya bisa jadi perwira hari ini," ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

Wagiyantoro menceritakan, perjalanan putranya menjadi perwira dimulai sejak Rizky duduk di bangku SMP. Saat itu, Rizky berhasil lolos seleksi masuk SMA Taruna Nusantara. Setelah lulus, ia memutuskan melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer (Akmil) dan kembali dinyatakan diterima.

"Ini dimulai sejak dia SMP, dia ikut tes masuk SMA Taruna Nusantara, alhamdulillah terkabul doa kami. Selanjutnya dia sendiri yang memilih masuk Akmil dan alhamdulillah juga diterima," tuturnya.