Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Haru Anak Buruh Serabutan Dilantik Prabowo Jadi Perwira TNI di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |11:45 WIB
Kisah Haru Anak Buruh Serabutan Dilantik Prabowo Jadi Perwira TNI di Istana
Rizky, anak buruh serabutan dilantik jadi Perwira TNI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Momen haru mewarnai Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Salah satunya datang dari keluarga Wagiyantoro, seorang buruh serabutan yang sesekali bekerja sebagai kuli bangunan, yang mengantarkan putranya menjadi perwira TNI.

Dengan penuh rasa syukur, Wagiyantoro mengaku tak pernah membayangkan putranya, Rizky, dapat mencapai titik tersebut. Pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, itu mengatakan dirinya hanya bekerja serabutan demi menghidupi keluarga.

"Nama saya Wagiyantoro, saya berasal dari Kota Cepu, Kabupaten Blora. Ini anak saya. Saya hanya berprofesi sebagai buruh serabutan, kadang kuli bangunan. Alhamdulillah rezeki anak saya bisa jadi perwira hari ini," ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

Wagiyantoro menceritakan, perjalanan putranya menjadi perwira dimulai sejak Rizky duduk di bangku SMP. Saat itu, Rizky berhasil lolos seleksi masuk SMA Taruna Nusantara. Setelah lulus, ia memutuskan melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer (Akmil) dan kembali dinyatakan diterima.

"Ini dimulai sejak dia SMP, dia ikut tes masuk SMA Taruna Nusantara, alhamdulillah terkabul doa kami. Selanjutnya dia sendiri yang memilih masuk Akmil dan alhamdulillah juga diterima," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231548//presiden_prabowo_subianto-v4Rx_large.jpg
Prabowo ke Perwira TNI-Polri: Jangan Tergoda Korupsi, Integritas Harga Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231545//presiden_prabowo_subianto-wpdC_large.jpg
Panglima TNI Siap Bantu Penanganan Sampah Sesuai Perintah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231520//nanik-enEF_large.jpg
Prabowo Minta Nanik Tetap Awasi BGN meski Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231458//prabowo-LNTp_large.jpg
Pabowo Angkat Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah dalam Waktu Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231475//pemerintah-8yQj_large.jpg
Bantah Isu Reshuffle Sejumlah Menteri, Istana: Evaluasi Tak Selalu Berujung Pergantian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231397//prabowo-mRY6_large.jpeg
Prabowo Pimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement