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Panglima TNI Siap Bantu Penanganan Sampah Sesuai Perintah Presiden

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |10:39 WIB
Panglima TNI Siap Bantu Penanganan Sampah Sesuai Perintah Presiden
Presiden Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan TNI, Polri, seluruh kementerian, dan pemerintah daerah untuk turun tangan secara langsung menangani persoalan sampah di seluruh Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan Indonesia bersih sebelum 2029.

Instruksi itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya Terintegrasi Program Ketahanan Pangan bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau fasilitas pengolahan sampah MOTAH (Mesin Olah Runtah) didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prabowo melihat langsung proses pengolahan limbah sekaligus menerima penjelasan dari personel TNI mengenai teknologi tersebut.

MOTAH merupakan teknologi insinerator karya anak bangsa yang mampu mengolah hingga satu ton sampah per jam tanpa menggunakan bahan bakar maupun listrik. Abu hasil pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku batako dan paving block, sedangkan residu organik diolah menjadi media tanam.

Sistem ini telah diterapkan di 64 kabupaten dan kota melalui fasilitas pengolahan terpadu berkapasitas hingga 100 ton. Selain mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA), teknologi tersebut juga telah memenuhi standar uji emisi Kementerian Lingkungan Hidup.

 

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