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Kursi Gibran Tak Lagi Sejajar dengan Prabowo di Sidang Kabinet, Ini Penjelasan Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |16:04 WIB
Kursi Gibran Tak Lagi Sejajar dengan Prabowo di Sidang Kabinet, Ini Penjelasan Istana
Mensesneg Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Istana buka suara terkait perubahan tata letak kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang tidak lagi sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna, pada Senin 20 Juli 2026.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara tersebut, kursi Gibran ditempatkan di sisi kanan depan Prabowo. Posisi itu sejajar dengan kursi para menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Berbeda dengan Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Jumat, 13 Maret 2026, di lokasi yang sama. Saat itu, kursi Gibran ditempatkan sejajar dengan Prabowo. Gibran yang mengenakan kemeja putih duduk berdampingan di sisi kiri Prabowo yang mengenakan safari cokelat.

"Kalau yang dipertanyakan adalah posisi Bapak Wakil Presiden, menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata. Tidak ada hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan," tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Prasetyo menjelaskan, Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Prabowo pada 20 Juli 2026 merupakan rapat rutin untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan selama semester pertama tahun ini. Menurutnya, sidang tersebut dimanfaatkan Prabowo untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program prioritas, sekaligus memberikan arahan guna mempercepat pencapaian target pemerintah pada semester kedua.

 

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