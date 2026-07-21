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Prabowo Soroti Kualitas Pendidikan, Kemenag Siapkan Materi Pencegahan LGBTQ di Sekolah

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |10:29 WIB
Prabowo Soroti Kualitas Pendidikan, Kemenag Siapkan Materi Pencegahan LGBTQ di Sekolah
Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi'i (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor penentu masa depan Indonesia. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada peningkatan mutu pendidikan.

"Pendidikan kita banyak ketertinggalan," ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Prabowo mengatakan, masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas manusia Indonesia, mulai dari kesehatan fisik hingga kualitas pendidikan yang diterima anak-anak.

"Kita paham dan mengerti bahwa masa depan kita ditentukan oleh kualitas manusia kita, kualitas anak-anak kita, kualitas fisik kesehatan, karena itu gizi sangat penting tapi (yang tidak kalah penting) juga kualitas pendidikan, kita paham bahwa pendidikan kita banyak ketertinggalan," katanya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi'i mengungkapkan, Kementerian Agama tengah menyiapkan materi pembelajaran yang bertujuan membentengi peserta didik dari pengaruh budaya yang dinilai dapat berdampak negatif.

 

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