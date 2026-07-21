Prabowo: Regulasi Terlalu Banyak, Birokrasi Harus Disederhanakan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, komitmennya untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan digitalisasi layanan pemerintahan, termasuk percepatan implementasi Single National Identity Card sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan.

Prabowo menyebut Indonesia berada di jalur yang tepat dalam pembangunan. Namun, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

“Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang. Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Juli 2026.

Sebagai langkah perbaikan, Prabowo menegaskan pentingnya menyederhanakan birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah, kata dia, tengah merintis digitalisasi pemerintahan melalui GovTech dan berbagai program transformasi digital lainnya.

“Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan, dengan GovTech, dengan program-program lainnya,” katanya.