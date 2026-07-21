Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tugaskan BRIN Temukan Sumber-sumber Air Baru

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |07:43 WIB
Prabowo Tugaskan BRIN Temukan Sumber-sumber Air Baru
Presiden Prabowo dan Ketua BRIN Arif Satria (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menugaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk memperkuat teknologi dalam menemukan sumber-sumber air baru, sebagai upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim dan memperkuat ketahanan air nasional.

Ketua BRIN, Arif Satria, mengatakan arahan tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo usai memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

"Bapak Presiden langsung menugaskan BRIN saat memimpin rapat. Usai Sidang Kabinet, saya sejenak berbincang dengan Bapak Presiden dan beliau kembali menegaskan tentang hal tersebut," kata Arif kepada awak media.

"BRIN mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk memperkuat teknologi untuk menemukan sumber-sumber air baru. Hal ini mengingat perubahan iklim telah menjadi keniscayaan yang harus diantisipasi," tambahnya.

Ia mengatakan, Prabowo menempatkan ketahanan air sebagai salah satu prioritas nasional karena memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan.

"Bapak Presiden menempatkan ketahanan air sebagai salah satu program penting, karena tidak saja mendukung kehidupan sehari-hari tetapi juga untuk ketahanan pangan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pangan Air BRIN Prabowo Subianto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231300//presiden_prabowo_subianto-58iV_large.jpg
Prabowo Tegaskan Tak Ada Tebang Pilih, Penyelewengan Akan Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231242//prabowo-VHsl_large.jpg
Eks Wamenaker Noel Minta Prabowo Hati-hati, Sebut Lingkarannya Akan Berkhianat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231268//presiden_prabowo_soal_lpg_subsidi-kQTO_large.jpg
Prabowo Sebut 66 Juta Rumah Tangga Terima LPG Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231249//presiden_prabowo-uyvs_large.jpg
Prabowo Bakal Cabut Izin Lahan dan Tambang Nganggur hingga 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231245//presiden_prabowo-wDzJ_large.jpg
Prabowo Sebut Bank Emas Sudah Kelola 153 Ton Emas dalam Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231243//presiden_prabowo-q3AX_large.jpeg
Prabowo Ungkap DSI Sudah Kelola Devisa USD10,5 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement