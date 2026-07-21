Prabowo Tugaskan BRIN Temukan Sumber-sumber Air Baru

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menugaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk memperkuat teknologi dalam menemukan sumber-sumber air baru, sebagai upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim dan memperkuat ketahanan air nasional.

Ketua BRIN, Arif Satria, mengatakan arahan tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo usai memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

"Bapak Presiden langsung menugaskan BRIN saat memimpin rapat. Usai Sidang Kabinet, saya sejenak berbincang dengan Bapak Presiden dan beliau kembali menegaskan tentang hal tersebut," kata Arif kepada awak media.

"BRIN mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk memperkuat teknologi untuk menemukan sumber-sumber air baru. Hal ini mengingat perubahan iklim telah menjadi keniscayaan yang harus diantisipasi," tambahnya.

Ia mengatakan, Prabowo menempatkan ketahanan air sebagai salah satu prioritas nasional karena memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan.

"Bapak Presiden menempatkan ketahanan air sebagai salah satu program penting, karena tidak saja mendukung kehidupan sehari-hari tetapi juga untuk ketahanan pangan," katanya.