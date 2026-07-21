Eks Wamenaker Noel Minta Prabowo Hati-hati, Sebut Lingkarannya Akan Berkhianat!

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel) menyebut lingkaran Presiden Prabowo Subianto akan saling berkhianat pada 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Noel lewat istrinya Silvia Rinita Harefa.

"Ada pesan politik dari pak Immanuel, 2026-2027 akan terjadi para elit di lingkaran Prabowo akan saling mengkhianati, itu aja pesan politiknya," ujar Silvia kepada wartawan di Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur, Senin (20/7/2026).

Oleh sebabnya, Noel juga meminta agar Prabowo Subianto untuk berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarnya.

"Jadi pak Immanuel berharap pak Prabowo waspada dan berhati-hati di sekitaran lingkarannya," tutup Silvia.

Dalam kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Noel yaitu Aziz Yanuar juga kembali menyinggung soal pernyataan kliennya soal alarm 98 Jilid Kedua yang disampaikan beberapa waktu lalu.