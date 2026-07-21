Khalil al-Hayya Dipilih sebagai Pemimpin Baru Hamas

Khalil Al-Hayya terpilih sebagai pemimpin baru Hamas. (Foto: Kementerian Luar Negeri Turki)

GAZA - Kelompok pejuang Palestina, Hamas, telah memilih Khalil al-Hayya sebagai pemimpin barunya, menurut sebuah pernyataan resmi. Ia menggantikan Yahya Sinwar yang tewas oleh militer Israel di Gaza pada Oktober 2024.

Hayya, yang sebelumnya memimpin Hamas di Gaza dari pengasingan, secara luas dipandang sebagai perwakilan faksi yang lebih garis keras yang muncul dari perang dahsyat dengan Israel yang dimulai hampir tiga tahun lalu. Ia adalah rekan dekat Sinwar, dan dipandang sebagai penerus garis politik yang berasal dari almarhum Ismail Haniyeh.

Sebagai kepala negosiator Hamas, Hayya memperoleh ketenaran internasional dengan memimpin delegasi kelompok tersebut dalam pembicaraan gencatan senjata tidak langsung, bertemu dengan mediator di Mesir dan Qatar.

Ia baru-baru ini mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk strategi diplomatik dan politik Hamas.

Pada September 2025, pria berusia 65 tahun tersebut selamat dari serangan udara Israel yang menargetkan pertemuan para pemimpin Hamas di ibu kota Qatar, Doha. Lima anggota tingkat bawah kelompok tersebut, termasuk salah satu putranya, tewas bersama seorang anggota pasukan keamanan Qatar.

Perdana Menteri Israel saat itu mengatakan bahwa mereka menargetkan para pemimpin Hamas karena telah mengorganisir serangan terhadap Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang Gaza.

Dua putra Hayya lainnya tewas dalam upaya pembunuhan sebelumnya oleh Israel di Gaza, sementara putra keempatnya tewas dalam serangan udara Israel di Gaza pada bulan Mei.

Terpilihnya Hayya sebagai kepala biro politik Hamas terjadi setelah dua putaran pemungutan suara, dengan para anggota tampaknya terpecah antara visi yang bersaing untuk arah masa depan kelompok tersebut.