Israel Klaim Tewaskan Komandan Senior Hamas dalam Serangan di Gaza

YERUSALEM - Tentara Israel mengklaim telah menewaskan seorang komandan senior Hamas dalam serangan yang dilakukan di Gaza awal pekan ini. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat, (29/5/2026) tentara Zionis mengklaim telah menewaskan Imad Hassan Hussein Aslim, wakil komandan Brigade Kota Gaza yang juga merupakan komandan Batalyon Zeitoun dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas.

Militer Israel menuduh Aslim berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober 2023.

Serangan tersebut, yang menewaskan Aslim, juga menargetkan komandan Hamas lainnya, kata tentara, tanpa menyebutkan namanya.

Tidak ada komentar langsung dari Hamas atau Brigade Qassam mengenai klaim Israel tersebut, demikian dilaporkan TRT.

Pada Rabu, (27/5/2026) Hamas mengumumkan kematian Mohammed Awda, seorang komandan senior Brigade Qassam, dalam serangan Israel terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di Kota Gaza yang juga menewaskan istri dan dua anaknya.

Klaim Israel terbaru ini muncul di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut yang mulai berlaku Oktober lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 922 warga Palestina telah tewas dan 2.786 terluka akibat pelanggaran gencatan senjata sejak saat itu.

Gencatan senjata tersebut tercapai setelah dua tahun perang di Gaza. Menurut otoritas Palestina, konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000 lainnya, serta menyebabkan kerusakan yang meluas di seluruh wilayah tersebut.

(Rahman Asmardika)

