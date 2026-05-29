Pasukan Israel Tutup Masjid Ibrahimi di Hebron, Jamaah Dipaksa Keluar

HEBRON - Pasukan Israel menutup Masjid Ibrahimi di Kota Hebron, Tepi Barat yang diduduki, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan dengan mengosongkan seluruh area masjid dari jamaah hingga petugas kebersihan.

Menurut laporan kantor berita Palestina, Wafa, tentara Israel memerintahkan para jamaah, penjaga masjid, karyawan, dan petugas kebersihan untuk segera meninggalkan lokasi.

Setelah itu, pasukan Israel menyegel area masjid serta menutup seluruh pos pemeriksaan dan gerbang di sekitar kawasan tersebut.

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengecam tindakan itu dan menyebut penutupan Masjid Ibrahimi sebagai bagian dari kebijakan Israel untuk mengubah status quo tempat suci tersebut.

"Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan beribadah," demikian pernyataan kementerian Palestina, dilansir dari Aljazeera, Jumat (29/5/2026).