Sapi Kurban Ngamuk hingga Nyebur ke Kolam Koi Warga, Dievakuasi Pakai Obat Bius

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |01:00 WIB
JAKARTA - Seekor sapi kurban dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Kota Bekasi pada Kamis (28/5/2026). Sapi tersebut mengamuk hingga tercebur ke kolam ikan Warga di Villa Meutia Kirana, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Sapi yang hendak dipotong dilaporkan berontak dan kabur, sebelum akhir nya masuk ke dalam kolam koi salah satu rumah warga di komplek tersebut," kata Kanit Rescue regu 4B Disdamkarmat, Surawan.

Surawan menyebut, empat petugas Disdamkarmat dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi sapi tersebut. Proses evakuasi juga dibantu oleh Tim BKSDA DKI Jakarta.

"Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian dan berkolaborasi dengan tim dari bksda jakarta mengevakusi sapi tersebut," ujarnya.

Saat proses evakuasi, empat orang petugas Damkarmat turun langsung ke dalam kolam untuk mengikat tubuh sapi. Ia mengaku mengalami kesulitan ketika mengevakuasi hewan kurban tersebut.

"Proses evakuasi cukup sulit karena sapi terus memberontak dan berusaha kabur," ucap dia.

 

