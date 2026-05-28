Angela Tanoesoedibjo: Perindo Siapkan Program Warung Rakyat untuk Dorong UMKM

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, partainya tengah menyiapkan program baru terkait pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program tersebut akan menyasar warung-warung rakyat agar masyarakat bisa memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

Hal itu disampaikan Angela saat menghadiri Perayaan Iduladha 1447 Hijriah Partai Perindo bersama warga Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026).

Angela mengungkapkan, selama ini Partai Perindo telah menjalankan berbagai program pemberdayaan UMKM yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat. Ia mencontohkan kemitraan dengan pedagang mie ayam, bakso, hingga es doger di kawasan Paseban yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

"Di sini ada gerobak mie ayam hingga bakso yang sudah bersama menjadi mitra Partai Perindo selama 5 sampai 8 tahun. Jadi banyak program kami yang langsung menyentuh UMKM," ujar Angela.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Partai Perindo akan meluncurkan program baru yang berkaitan dengan warung rakyat.

“Mungkin dua sampai tiga minggu ke depan kami juga akan meluncurkan program baru yang berkaitan dengan warung,” imbuhnya.