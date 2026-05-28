Razman Nasution: Kasus Ijazah Jokowi Sudah P21, Akhir Bulan Kita Lihat!

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Kami Jokowi-Gibran, Razman Arif Nasution meyakini, perkara tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah P21 itu valid. Polda Metro Jaya kata dia akan mengumumkan perkembangan penyidikan pada akhir bulan.

"Saya kan sudah bilang, P21 itu dapat saya, itu valid. Ya kita lihat aja. Kan saya sudah bilang, akhir bulan ini. Kita lihat aja," ujar Razman saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026).

Razman pun tak masalah bila kubu Roy Suryo Cs tak percaya dengan perkembangan perkara itu telah P21. Namun, ia meyakini bahwa perkara itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan atau P21.

"Ya kita lihat aja. Saya keyakinan saya akan segera P21 dan Insya Allah nanti akan bergulir di pengadilan, supaya tidak heboh," ucap Razman.

"Itu keyakinan saya, ini masalah keyakinan, kan? Ya benar atau tidak, nanti di pengadilan. Lah, itu tadi,’’ujarnya.

‘’Suka tidak suka ya putusan, kayak saya nih. Suka enggak suka saya dengan putusan (MA soal kasasi) ini, ya saya harus legowo. Tapi ada upaya hukum, saya lakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut akan mengumumkan status perkara yang menjerat dirinya dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.