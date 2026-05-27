Razman: Saya Sarankan Roy Suryo Cs Bertemu Jokowi Siapa Tahu Dimaafkan!

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Kami Jokowi-Gibran, Razman Arif Nasution menilai, Roy Suryo Cs takut perkara tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk ke persidangan. Untuk itu, Razman menyarankan Roy Suryo bertemu Jokowi agar dimaafkan.

Pernyataan ini dilontarkan Razman sekaligus merespon anggapan Roy Suryo Cs yang menganggap penangaman perkara ijazah palsu Jokowi telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur di KUHAP. Menurutnya, hal itu hanya dalih Roy belaka.

“Nah, jadi sekali lagi kalau mereka tidak puas, maka apa yang harus mereka lakukan? Sebelum sampai ke pengadilan yang sesungguhnya, boleh praperadilan," kata Razman saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026).

Namun, Razman menilai, Roy suryo Cs tak yakin bila mengajukan praperadilan. Ia pun menilai, Roy Suryo Cs takut perkara ijazah palsu Jokowi masuk ke persidangan.

"Tapi mereka mengatakan tidak yakin, kalau (praperadilan) itu nanti tidak yakin, lho terus bagaimana dengan pengadilan? Nah, sama dengan menurut saya ya mereka takut sebenarnya masuk ke ruang sidang," ucap Razman.

Kendati demikian, Razman menyarankan Roy Suryo Cs menghadap Jokowi. Menurutnya, Jokowi masih membuka pintu maaf ke Roy Suryo Cs.

"Ya kalau mereka takut datang ke ruang sidang, tidak salah juga kalau saya menyarankan cobalah ketemu dengan Pak Jokowi, itu aja. Mana tahu Pak Jokowi memaafkan, tapi datang dulu ke penyidik biar penyidik laporkan, itu saja," ucap Razman.