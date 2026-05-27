Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Razman: Saya Sarankan Roy Suryo Cs Bertemu Jokowi Siapa Tahu Dimaafkan!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |23:38 WIB
Razman: Saya Sarankan Roy Suryo Cs Bertemu Jokowi Siapa Tahu Dimaafkan!
Razman: Saya Sarankan Roy Suryo Cs Bertemu Jokowi Siapa Tahu Dimaafkan/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Kami Jokowi-Gibran, Razman Arif Nasution menilai, Roy Suryo Cs takut perkara tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk ke persidangan. Untuk itu, Razman menyarankan Roy Suryo bertemu Jokowi agar dimaafkan.

Pernyataan ini dilontarkan Razman sekaligus merespon anggapan Roy Suryo Cs yang menganggap penangaman perkara ijazah palsu Jokowi telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur di KUHAP. Menurutnya, hal itu hanya dalih Roy belaka.

“Nah, jadi sekali lagi kalau mereka tidak puas, maka apa yang harus mereka lakukan? Sebelum sampai ke pengadilan yang sesungguhnya, boleh praperadilan," kata Razman saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026).

Namun, Razman menilai, Roy suryo Cs tak yakin bila mengajukan praperadilan. Ia pun menilai, Roy Suryo Cs takut perkara ijazah palsu Jokowi masuk ke persidangan.

"Tapi mereka mengatakan tidak yakin, kalau (praperadilan) itu nanti tidak yakin, lho terus bagaimana dengan pengadilan? Nah, sama dengan menurut saya ya mereka takut sebenarnya masuk ke ruang sidang," ucap Razman.

Kendati demikian, Razman menyarankan Roy Suryo Cs menghadap Jokowi. Menurutnya, Jokowi masih membuka pintu maaf ke Roy Suryo Cs.

"Ya kalau mereka takut datang ke ruang sidang, tidak salah juga kalau saya menyarankan cobalah ketemu dengan Pak Jokowi, itu aja. Mana tahu Pak Jokowi memaafkan, tapi datang dulu ke penyidik biar penyidik laporkan, itu saja," ucap Razman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221112//viral-p92t_large.jpg
Terancam Dibui 1,5 Tahun, Razman: Saya Mohon Maaf Buat Gaduh dalam Sidang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/337/3221103//viral-UAyu_large.jpg
Kasasi Perkuat Vonis 1,5 Tahun Penjara, Razman Nasution: Saya Terima!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220761//roy_suryo-ePV9_large.jpg
Loyalis Jokowi Desak Polda Metro Tangkap Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220277//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-4Uzc_large.jpg
Polisi Masih Tunggu Hasil P21 Berkas Kasus Roy Suryo Cs dari Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220212//viral-M5Sf_large.jpg
Ada Perubahan Pasal di Kasus Roy Suryo Cs, Begini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220172//viral-H0rY_large.jpg
Polisi Akan Limpahkan Perkara Roy Suryo Cs, Refly Harun: Pernyataan Normatif!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement