Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Upaya Pembunuhan Soekarno saat Sholat Idul Adha, Sosoknya Terlihat Jadi Dua saat Hendak Ditembak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |03:00 WIB
Upaya Pembunuhan Soekarno saat Sholat Idul Adha, Sosoknya Terlihat Jadi Dua saat Hendak Ditembak
Presiden pertama RI Soekarno/ist
A
A
A

JAKARTA - Presiden pertama RI Soekarno pernah nyaris tewas saat menjalankan Sholat Idul Adha, pada 14 Mei pada 1962. Saat itu, Bung Karno melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Baiturahim.

Namun saat sholat memasuki memasuki rakaat kedua hal mengejutkan terjadi. Seketika ada salah satu jamaah di belakang shaf sang Bung Karno yang melakukan penembakan.

Sanusi Firkat, simpatisan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) melepaskan sejumlah tembakan dari jarak 5-6 meter dari belakang.

Melansir buku ‘Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965’, Selasa (26/5/2026), beruntung tembakan Sanusi dari empat shaf di belakang Soekarno meleset.

Namun, peluru mengenai bahu imam Sholat Idul Adha Id yang juga Ketua DPR kala itu, Zainul Arifin. Selain itu, empat jamaah lainnya juga terluka, yakni Ketua Nahdlatul Ulama pada saat itu, KH Idham Chalid, Pengawal Presiden Ipda Darjat, Pengawal Presiden Brigadir Susilo dan pegawai istana M Noer.

Komandan Detasemen Kawal Pribadi Presiden, Mangil Martowidjojo dengan sigap langsung menyergap pelaku. Ia kebetulan memilih untuk tak menunaikan sholat Idul Adha saat kejadian.

Seiring waktu berlalu, Sanusi mengungkapkan hal mengejutkan saat dirinya akan mengeksekusi Bung Karno. Menurutnya, tembakannya meleset karena saat membidik, ia melihat sosok Putra sang Fajar itu menjadi dua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218705/sejarah-kQUB_large.jpg
Tangis Hatta Pecah saat Genggam Tangan Bung Karno di Saat Akhir Hayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216402/sejarah-snop_large.jpg
Bung Karno Jadi Mak Comblang, Akhiri Masa Lajang Hatta dengan Melamar Tengah Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209437/bung_karno-2O6C_large.jpg
Bung Karno Menyamar sebagai Orang Biasa di Pasar Senen hingga Menyatu dengan Rakyat Jelata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement