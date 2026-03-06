Syahganda Sebut Soekarno dan Prabowo Pemimpin Paling Ideologis dalam Sejarah RI

JAKARTA – Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan menilai hanya ada dua presiden Republik Indonesia yang benar-benar memiliki ideologi kuat dalam perjalanan sejarah bangsa, yakni Soekarno dan Prabowo Subianto.

Pandangan tersebut disampaikan Syahganda saat meluncurkan buku berjudul Menggugat Republik di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (5/3/2026). Peluncuran buku itu dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertema Prabowonomics, Demokrasi dan Arah Republik ke Depan.

Syahganda menceritakan perjalanan aktivismenya yang bermula dari gerakan mahasiswa hingga menjadi penulis dan pemikir. Ia mengatakan, bahwa semangat perlawanan untuk kepentingan bangsa dan rakyat sudah tertanam sejak masa kuliah, khususnya dalam lingkungan aktivis kampus seperti di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Menurutnya, para aktivis saat itu tidak pernah gentar menegakkan kebenaran meski menghadapi berbagai risiko. Ia mencontohkan kisah aktivis Jumhur Hidayat yang tetap berjuang meskipun keluarganya mengalami tekanan ketika ayahnya, yang saat itu menjadi calon Dirut Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dipenjara.