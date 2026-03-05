Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu Minta Klarifikasi ke Gedung Putih Terkait Dugaan Pembicaraan Rahasia AS-Iran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |06:21 WIB
JAKARTA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meminta klarifikasi kepada Gedung Putih awal pekan. Hal ini setelah Netanyahu mengetahui para pejabat di pemerintahan Donald Trump mungkin telah berkomunikasi dengan Iran.

Menurut laporan dari media berita AS Axios, yang mengutip dua sumber anonim yang mengetahui masalah ini, intelijen Israel memperoleh informasi yang menunjukkan bahwa mungkin telah terjadi kontak antara pemerintahan Trump dan para pejabat Iran untuk membahas kemungkinan gencatan senjata.

Axios melaporkan, Netanyahu menghubungi para pejabat Gedung Putih pada Senin untuk menanyakan apakah pembicaraan atau pertukaran pesan semacam itu telah terjadi.

Melansir Al Jazeera, salah satu sumber mengatakan kepada media tersebut, Gedung Putih menanggapi dengan mengatakan kepada Netanyahu bahwa pemerintahan Trump tidak berbicara dengan para pejabat Iran "di belakangnya"

Warga AS Tak Setuju Serang Iran

Sementara itu, sebuah jajak pendapat Reuters/Ipsos menemukan 43 persen warga AS tidak menyetujui penyerangan terhadap Iran. Hanya sekitar satu dari empat responden yang mengatakan mereka mendukung serangan AS-Israel.

Jajak pendapat tersebut menanyakan lebih dari 1.200 orang dewasa AS dan dilakukan selama akhir pekan.

 

