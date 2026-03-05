Advertisement
AHY Harap Konflik di Timur Tengah Tak Meluas Jadi Perang Dunia Ketiga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |05:42 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berharap eskalasi konflik di Timur Tengah tidak semakin membesar. Ia berharap hal ini bisa dicegah sebelum perang dunia ketiga terjadi.

AHY awalnya menyampaikan duka menyelimuti Ramadhan tahun ini dengan meningkatkan konflik berujung agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

"Di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah, kita menyaksikan konflik dan peperangan yang menimbulkan korban jiwa, penderitaan, dan kehancuran," ujar AHY di Jakarta, dikutip Kamis (5/3/2026).

Karena itu, AHY berharap perang di timur tengah yang terjadi tidak meluas dan menjadi Perang Dunia Ketiga. Menurutnya, di titik itulah Indonesia juga harus bisa mencegahnya.

"Tentu kita semua tidak ingin Timur Tengah kemudian menjadi flashpoint yang bisa mengarah ke perang yang lebih dahsyat, apalagi menuju Perang Dunia Ketiga. Kita harus sekuat tenaga untuk bisa mencegah terjadinya itu," ucap AHY.

Ia juga mengapresiasi kehadiran Pemerintah Indonesia pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang terus mencari solusi akan terciptanya perdamaian dan tercapainya Deeskalasi. Meski tidak mudah, tambah AHY, upaya tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil.

"Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah. But when there's a will, there's a way. Saya rasa juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan selalu menyiapkan jalan bagi siapa pun yang berikhtiar secara sungguh-sungguh," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

