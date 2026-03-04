Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Hasil Pertemuan Prabowo dengan Mantan Presiden dan Ketum Parpol di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |06:13 WIB
Ini Hasil Pertemuan Prabowo dengan Mantan Presiden dan Ketum Parpol di Istana
Pertemuan Prabowo dengan Mantan Presiden (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah mantan presiden hingga ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa malam (3/3/2026). 

Pertemuan yang berlangsung selama hampir empat jam itu menjadi forum dialog strategis guna membahas perkembangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo memberikan pemaparan komprehensif mengenai situasi internasional terkini. Ia juga menambahkan bahwa diskusi turut menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global.

“Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita, yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia,” ujar Hassan, Rabu (4/3/2026).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204836//prabowo-gQ14_large.jpg
Momen Prabowo Duduk Diapit SBY dan Jokowi saat Makan Malam di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204830//prabowo-bPNl_large.jpg
Presiden Prabowo Gelar Silaturahmi dan Diskusi dengan Tokoh Bangsa di Istana Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204822//momen_prabowo_makan_malam_kebangsaan_bersama_mantan_presiden-vMPH_large.jpg
Momen Prabowo Makan Malam Kebangsaan Bersama Mantan Presiden dan Ketum Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204812//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco_ahmad-2rIa_large.jpg
Serikat Buruh Temui Dasco, Tegaskan Dukungan Penuh untuk Prabowo dan Program Pro-Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204796//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco-Uxmy_large.jpg
Respons Geopolitik Global, Dasco: Prabowo Ingin Dengar Masukan Presiden dan Wapres Terdahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204779//ketua_umum_lpoi_said_aqil_siroj-tqTv_large.jpg
LPOI Serukan Hentikan Perang, Dukung Diplomasi Global Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement