Ini Hasil Pertemuan Prabowo dengan Mantan Presiden dan Ketum Parpol di Istana

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah mantan presiden hingga ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa malam (3/3/2026).

Pertemuan yang berlangsung selama hampir empat jam itu menjadi forum dialog strategis guna membahas perkembangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo memberikan pemaparan komprehensif mengenai situasi internasional terkini. Ia juga menambahkan bahwa diskusi turut menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global.

“Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita, yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia,” ujar Hassan, Rabu (4/3/2026).