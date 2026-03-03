Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Makan Malam Kebangsaan Bersama Mantan Presiden dan Ketum Parpol

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |21:17 WIB
Momen Prabowo Makan Malam Kebangsaan Bersama Mantan Presiden dan Ketum Parpol
Momen Prabowo Makan Malam Kebangsaan Bersama Mantan Presiden (foto: dok Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI serta para Ketua Umum partai politik, untuk menghadiri makan malam bersama di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak hadir dan disambut langsung oleh Prabowo di halaman Istana Negara. Keduanya bertegur sapa hangat sebelum memasuki Istana secara bersamaan.

Kehadiran SBY disusul oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin.

Selain itu, para Ketua Umum partai politik yang saat ini berjumlah delapan partai turut diundang dalam pertemuan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
SBY Jokowi Prabowo Subianto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204812//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco_ahmad-2rIa_large.jpg
Serikat Buruh Temui Dasco, Tegaskan Dukungan Penuh untuk Prabowo dan Program Pro-Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204796//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco-Uxmy_large.jpg
Respons Geopolitik Global, Dasco: Prabowo Ingin Dengar Masukan Presiden dan Wapres Terdahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204779//ketua_umum_lpoi_said_aqil_siroj-tqTv_large.jpg
LPOI Serukan Hentikan Perang, Dukung Diplomasi Global Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204769//ketum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-zRPr_large.jpg
Megawati Tak Hadiri Undangan Prabowo ke Istana, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204756//presiden_prabowo_subianto-EaUK_large.jpg
Selain Mantan Presiden, Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204751//mentan-p0PL_large.jpg
AS dan Israel Serang Iran, Mentan Sebut Prabowo Tanya Stok Pangan di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement