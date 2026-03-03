Momen Prabowo Makan Malam Kebangsaan Bersama Mantan Presiden dan Ketum Parpol

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI serta para Ketua Umum partai politik, untuk menghadiri makan malam bersama di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak hadir dan disambut langsung oleh Prabowo di halaman Istana Negara. Keduanya bertegur sapa hangat sebelum memasuki Istana secara bersamaan.

Kehadiran SBY disusul oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin.

Selain itu, para Ketua Umum partai politik yang saat ini berjumlah delapan partai turut diundang dalam pertemuan tersebut.