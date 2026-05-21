Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Propam Polri Sulap Lahan Tidur Jadi Produktif

JAKARTA — Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalimantan Barat bersama Polres Bengkayang melakukan kegiatan Panen Raya di Dusun Panda, Desa Lembang. Kegiatan ini bagian upaya mendukung visi pemerintah mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada penguatan sektor pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kasubbagrenmin Bidpropam Polda Kalbar, Kompol Heriani, mengatakan bahwa pemanfaatan lahan produktif merupakan bentuk nyata sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian nasional.

“Jagung sebagai salah satu komoditas strategis memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,”ujar Heriani, Kamis (21/5/2026).

“Semangat gotong royong lintas sektor ini diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas keamanan wilayah,” lanjutnya.

Ia menambahkan, Bid Propam Polda Kalbar mendukung optimalisasi lahan tidur menjadi lahan produktif bernilai ekonomi tinggi sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan daerah dan membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

Kapolsek Sanggau Ledo, AKP Harto Simanjuntak menegaskan, kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga mendukung program pembangunan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.